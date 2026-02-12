ABD yönetimi, Minnesota eyaletinde Aralık 2025’ten bu yana devam eden göçmenlik operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Açıklama, Trump yönetiminin sınır güvenliğinden sorumlu yetkilisi Tom Homan tarafından yapıldı.

Minneapolis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Homan, bölgede yürütülen operasyonların tamamlandığını belirterek, söz konusu kararın Başkan Donald Trump’ın onayıyla alındığını ifade etti.

'Minnesota artık sığınak değil'

Homan, iki aydan uzun süredir devam eden operasyonların eyaleti “daha güvenli hale getirdiğini” savunarak, Minnesota’nın artık suçlular için bir “sığınak eyaleti” olmadığını öne sürdü.

4 Şubat’ta yaptığı açıklamada Minneapolis’te görev yapan 700 federal personelin geri çekileceğini duyuran Homan, birimlerin bu hafta itibarıyla bölgeden ayrılmaya başladığını, sürecin gelecek hafta da devam edeceğini söyledi.

4 binden fazla gözaltı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin Minneapolis-St. Paul metropol bölgesine odaklanan operasyonlarında 4 binden fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Minnesota Valisi Tim Walz da 10 Şubat’ta yaptığı açıklamada, eyaletteki baskınların kısa süre içinde sona ermesini beklediğini ifade etmişti.

Trump yönetiminin kararı, ülke genelinde tartışmalara neden olan göçmen politikaları çerçevesinde atılmış yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

NE OLMUŞTU?

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşını aracında silahla öldürmüştü.