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ABD Başkanı Donald Trump, LeBron James'in Philadelphia 76ers'a transferini değerlendirdiği açıklamalarında yıldız basketbolcu hakkında tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, NBA tarihinin en büyük oyuncusunun kim olduğu sorusuna Michael Jordan cevabını verdi.

'MICHAEL JORDAN EN İYİSİ'

Michael Jordan ile golf oynadığını ve onu yakından tanıdığını söyleyen Donald Trump, "O gerçekten çok iyi bir insan. Michael Jordan'ı seçiyorum" ifadelerini kullandı.

LeBron James announced Friday he's joining the Sixers for the 2026-27 season, which will be his 24th as a pro.



"Where do you stand on LeBron vs. Michael Jordan as the best ever?" A reporter asked President Trump.



"Well, Michael Jordan's a guy that's a friend of mine. Play golf… pic.twitter.com/B9Tw9i4v50 — CBS News (@CBSNews) July 24, 2026

'LEBRON BELKİ DE IRKÇIDIR'

LeBron James ile ilgili de konuşan Trump, "LeBron belki de ırkçıdır. Belki de sadece Trump'tan hoşlanmıyordur. Bilmiyorum. Ben sadece benden hoşlanan insanları severim. Bu yüzden benim seçimim Michael Jordan." gündem yaratan bir çıkış yaptı.

TRUMP İLE LEBRON ARASINDAKİ GERİLİM YILLARDIR SÜRÜYOR

LeBron James, son yıllarda Donald Trump'ın en sert eleştirmenlerinden biri olmuştu. Deneyimli yıldız, 2016 seçimlerinde Hillary Clinton'ı, 2020'de Joe Biden'ı ve 2024 seçimlerinde ise Kamala Harris'i desteklemişti.

James ayrıca 2017 yılında Golden State Warriors'ın Beyaz Saray ziyaretini reddetmesinin ardından Trump için 'Serseri' ifadesini kullanarak gündem olmuştu.

LEBRON'DAN YORUM GELMEDİ

Donald Trump'ın açıklamalarının ardından LeBron James cephesinden herhangi bir yanıt gelmedi. Oyuncunun temsilcisi, konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını açıkladı.

LeBron James, aynı gün yaptığı açıklamada kariyerinin 24. sezonunda Philadelphia 76ers forması giyeceğini duyurmuş ve yeni takımını şampiyonluğa taşımak istediğini söylemişti.