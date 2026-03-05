ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan süreç, karşılıklı savaşa dönüştü. İran, kendisine yapılan saldırılara, komşu ülkelerdeki ABD üslerini bombalayarak karşılık verdi.

Orta Doğu’da çıkan savaşın bölgesel bir savaşa dönüşmesinden endişe duyulurken, ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in İran’a saldırıların altıncı gününde bölgedeki ayrılıkçı Kürtlere açık mesaj gönderdi.

İRAN’IN BÖLGESEL KARIŞIKLIĞA SÜRÜKLEMEK İSTEYEN AMERİKA BİR KEZ DAHA EMPERYALİZMİN KOZU OLAN KÜRTLERİ DEVREYE SOKMAYA MI ÇALIŞIYOR?

Trump, bugün yapmış olduğu açıklamada, “Kürtler İran’a saldırı düzenlemek isterse yapsınlar. Bunu yapmak isterlerse harika olur” diyerek üstü kapalı talimat verdi.

Öte yandan Washington Post’un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki ayrılıkçı Kürt gruplara geniş kapsamlı hava desteği teklif etti. Trump’ın, ayrılıkçı grup liderleri ile yaptığı görüşmelerde grupların “ABD ve İsrail ile İran arasında taraf seçmesi gerektiğini” söylediği öne sürüldü.

ABD’nin istihbarat teşkilatı CIA, Tahran’a karşı bir ayaklanmayı tetiklemek için İranlı Kürt grupları silahlandırma olasılığını değerlendiriyor.

Ancak yetkililer, bu grupların kendi aralarında bölünmüş olduğunu ve rejimi devirecek kaynaklara sahip olmayabileceklerini de vurguluyor.