Cumhuriyetçi kongre üyelerine seslenen ABD Başkanı Donald Trump'ın kürsüde yaptığı taklitler dikkat çekti. Trump'ın eli ve ağzını kullanarak yaptığı taklit kameralara yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kürsüde konuşma yaparken sergilediği taklit performansı dikkat çekti.

CUMHURİYETÇİ KONGRE ÜYELERİNE SESLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Kennedy Center'da Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya geldi. Trump konuşmasında Venezuela'ya yapılan operasyonla ilgili detaylara yer verdi.

İLGİNÇ TAKLİTLER

ABD Başkanı Trump, konuşmasının bir bölümünde ilginç taklitler yapmaya başladı. Elleri ve yüzünü kullanarak garip harketler yapan Trump'ın o anları dikkat çekti.

KENDİNİ ÖVDÜ

“Ben kralım. Yeryüzündeki tüm insanlardan daha fazla Boeing sattım. Bana Yılın Satış Elemanı ödülünü verdiler.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile yaptığı görüşmede Boeing satışı gündeme gelmiş ve THY Boein şirketinden uçak almıştı.