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Kaynak: AA

Trump, sosyal medya hesabından, Driscoll'den boşalan Kara Kuvvetleri Sekreterliği için yaptığı atamayı duyurdu.

Driscoll'ün yerine Adam Telle'yi vekaleten atadığını belirten Trump, "O herkesin saygısını kazanmış büyük bir vatansever." ifadesini kullandı.

Kara Kuvvetleri Mühendislik Birliğinde sivil olarak görev alan Telle, 20 yıldan uzun süredir Cumhuriyetçi senatörler ile çalışıyordu ve Trump'ın ilk başkanlık döneminde Beyaz Saray'da görev almıştı.

HEGSETH-DRİSCOLL GERİLİMİNE İLİŞKİN İDDİALAR

ABD basınında, Hegseth'in, birkaç ordu subayının terfilerini engelleme girişimleri de dahil olmak üzere birçok konuda Driscoll ile anlaşmazlık yaşadığı​​​​​​​ iddiaları yer almıştı.

Savunma Bakanı Hegseth'in, görevden alınması ve yerine Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'un geçmesinden "endişeli olduğu" da öne sürülmüştü.

Driscoll, iddiaların ardından bu hafta görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.