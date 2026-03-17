Donald Trump, "Eğer İran'ın nükleer silaha sahip olması gerektiğini düşünüyorsanız, o zaman sizde bir sorun var, çünkü onlar bunu kullanacaktır. Tek soru, bunu elde ettikten bir saat içinde mi yoksa bir gün içinde mi kullanacaklarıdır. Sadece İsrail'i değil, tüm Ortadoğu'yu havaya uçururlar" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ YAKINDA BİTECEK"

Trump, "Bu savaşı bu hafta bitirebilir miyiz?" sorusuna, "Evet, tabii. Yakında biter. Fazla sürmez ve bittiğinde çok daha güvenli bir dünyamız olacak. Yakında bitecek" dedi.

"MÜCTEBA HAMANEY ÖLMÜŞ OLABİLİR"

ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı hakkında yaptığı açıklamada, "Henüz herhangi bir mayının döşendiğini bilmiyoruz, ancak döşenebileceği düşüncesi bile milyar dolarlık gemilere sahip insanları korkutuyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılar hakkında, "Bunu yapmasaydık, 3'üncü Dünya Savaşı'na dönüşecek bir nükleer savaş yaşanırdı" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Dini Lideri Mücteba Hamaney’in ölmüş olabileceğini ifade etti.