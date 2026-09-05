Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm dünyanın yüreğini ağzına getiren sözler sarf etti. ABD ve İran arasındaki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, İran’da bulunan nükleer tesisin vurulabileceğinin sinyalini verdi.

'KAZMA DAĞI’NI ÇOK YAKINDA VURABİLİRİZ'

Trump, açıklamasında Washington'ın İran'ın yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir kısmını taşıdığını öne sürdüğü Natanz zenginleştirme tesisi yakınlarındaki 'Kazma Dağı' (Pickaxe Mountain) yer altı nükleer tesisinin hedef alınabileceğini kaydetti.

Bölgeye yönelik olası operasyondan bahseden ABD Başkanı, “Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz” ifadelerine yer verdi.

'BİZİM İÇİN ÖNEMSİZ BİR MESELE'

İran ile meydana gelen gerilimin tam kapsamlı bir savaş olmadığını iddia eden Trump, durumu 'aralıklı askeri çatışma' olarak nitelendirdi. Sürecin ABD açısından büyük bir tehdit oluşturmadığını öne süren Trump, “Buna askeri çatışma diyorum çünkü bizim için önemsiz bir mesele, büyük bir şey değil. Saldırılarımızı aralıklı olarak düzenliyoruz. Şu anda savaşmadığımız bir gerçek, ortada bir çatışma yok” sözlerini sarf etti.

İran’ın petrol ihracatında hayati önem taşıyan Hark Adası açıklarında bir petrol tankerinin füze saldırısına uğradığı bildirildi. Basra Körfezi'nde duyulan patlamalarda can kaybı yaşanmazken, olayın nedeni ve kaynağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

İran Öğrenci Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, Hark Adası yakınlarında bulunan bir İran petrol gemisi füzeyle hedef alındı. Ajans tarafından geçilen haberde, yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği aktarıldı.

Fars Haber Ajansı kanadından yapılan resmi bilgilendirmede ise şu detaylar paylaşıldı:

"Yaklaşık bir saat önce, Hark Adası yakınlarındaki Basra Körfezi’nde birkaç patlama sesi duyuldu. Hark Adası’nda bulunan bir Fars Haber muhabiri, patlamaların Basra Körfezi’nden geldiği izlenimini verdiğini, ancak bölgede duman veya yangın izine rastlanmadığını belirtti. Şu ana kadar patlamaların nedeni veya kaynağıyla ilgili resmi ya da doğrulanmış bir bilgi açıklanmadı."

Hark Adası, İran'ın ham petrol ihracatının yüzde 90'lık kısmını tek başına üstlendiği için ülke ekonomisi ve enerji sektörü bakımından kritik bir konumda yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, daha önceki süreçte söz konusu bölgenin denetimini sağlama yönünde tehditkâr açıklamalarda bulunmuştu.