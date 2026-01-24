ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’ya yönelik eleştirilerini sertleştirdi. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth üzerinden açıklama yapan Trump, Kanada’nın Grönland’a Altın Kubbe savunma kalkanının inşa edilmesine karşı çıktığını hatırlatarak, bu kararın Ottawa’nın güvenlik tercihlerini sorgulanır hale getirdiğini savundu.

Trump açıklamasında, “Altın Kubbe Kanada’yı da koruyacaktı. Bunun yerine Kanada, ilk yıl içinde kendilerini ‘yutacak’ olan Çin ile iş yapmayı tercih etti” ifadelerini kullandı.

Trump’ın bu çıkışının, Kanada Başbakanı Mark Carney’nin Çin’e gerçekleştirdiği ziyaretin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Carney, Pekin’de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmiş, görüşmenin ardından iki ülke arasında ticaret, enerji, tarım ve deniz ürünleri alanlarında “yeni bir stratejik ortaklık” üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.

Carney ayrıca, Çin’in Kanada’dan ithal edilen kanola yağına uyguladığı vergileri 1 Mart’a kadar yüzde 85’ten yüzde 15’e indirmesinin beklendiğini, Kanada’nın ise Çin menşeli elektrikli araçlara yüzde 6,1 oranında gümrük vergisi uygulamayı kabul ettiğini duyurmuştu. Söz konusu ziyaret, 2017’den bu yana Kanada’dan Çin’e başbakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan Carney ile Trump arasındaki gerilim son haftalarda artış göstermişti. Carney, Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, ABD’nin Grönland’a yönelik tutumunu eleştirerek, NATO’nun ciddi bir sınavdan geçtiğini savunmuştu. Büyük güçlerin ekonomik entegrasyonu bir baskı aracına dönüştürdüğünü söyleyen Carney, Trump’ın gümrük tarifelerine de sert sözlerle karşı çıkmıştı.

Trump’ın daha önce “Kanada, ABD sayesinde var” şeklindeki açıklamalarına da yanıt veren Carney, Kanada’nın ABD’ye bağımlı olmadığını, ülkenin kendi kimliği ve gücüyle geliştiğini vurgulamıştı.

Gerilim bununla da sınırlı kalmadı. Trump, son olarak Carney’e yaptığı Gazze Barış Kurulu’na katılım davetini geri çektiğini duyurarak, Kanada’nın kurulda yer almayacağını açıkladı.