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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden ithal jenerik ilaçlara uygulanan gümrük vergilerine dair açıklamalarda bulundu.

ABD’ye getirilen jenerik ilaçlara yönelik gümrük vergisi oranının 1 Ağustos 2026 itibariyle geçerli olmak üzere 2 yıl boyunca yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edeceğini ifade eden Trump, "Bu sürenin ardından vergi oranı 1 yıl boyunca yüzde 100'e, sonrasında ise yüzde 200'e yükseltilecek" ifadelerini kullandı.

Kararın temel amacının jenerik ilaç üretimini yeniden ABD'ye taşımak olduğunun altını çizen Trump, kendilerine tanınan süre içinde üretim tesisi kurmayan ve gerekli ekipman yatırımını yapmayan şirketlerin açıklanan yüksek gümrük vergilerine tabi olacağını söyledi.

Trump, "Bu Politikanın amacı ise ABD halkını korumaktır. Patentli, markalı veya yenilikçi ilaçlar konusundaki son derece başarılı politikamız olduğu gibi devam edecektir" dedi.

Trump, ABD’nin dört bir yanında "daha önce hiç görülmemiş düzeyde" ilaç üretim tesisi inşa edildiğini de sözlerine ekledi.