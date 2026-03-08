ABD Başkanı Donald Trump, ABC News’e verdiği röportajda İran’daki son gelişmeler ve devam eden askeri operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney’in yerine seçilecek yeni lider konusunda konuşan Trump, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Trump, İran’da göreve gelecek yeni liderin ABD’nin onayını alması gerektiğini öne sürerek, “Bizden onay almazsa uzun süre görevde kalamayacak. Her 10 yılda bir geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz” dedi.

“TÜM ORTA DOĞU’YU ELE GEÇİRECEKLERDİ”

İran’ın bölgedeki planlarına da değinen Trump, Tahran yönetiminin Orta Doğu’da daha geniş bir etki alanı kurmayı hedeflediğini iddia etti.

Trump, ABD’nin yürüttüğü operasyonlarla bu planların engellendiğini savunarak, “Bir hafta önce kağıttan kaplan değillerdi. Tüm Orta Doğu’ya saldırmayı planlıyorlardı” ifadelerini kullandı.

“HER ŞEY MASADA”

ABD Başkanı Trump, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun ele geçirilmesi için özel kuvvet operasyonu ihtimaliyle ilgili soruya ise “Her şey masada” yanıtını verdi.

Savaşın ne kadar süreceğine ilişkin soruya kesin bir tahmin vermeyen Trump, operasyonların planlanan sürecin önünde ilerlediğini söyledi.

BENZİN FİYATLARI İÇİN “KÜÇÜK AKSAKLIK” YORUMU

Trump, savaşın küresel enerji piyasalarına etkisine de değinerek yükselen benzin fiyatlarını “küçük bir aksaklık” olarak nitelendirdi.

ABD yönetiminin bu süreçte gerekli adımları attığını savunan Trump, yaşanan fiyat artışlarının geçici olduğunu ifade etti.