Kaynak: AA / İHA

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'la ilgili paylaşımda bulundu.

'LAF VAR EYLEM YOK'

İran'ın ordusunun, donanmasının ve hava kuvvetlerinin "artık var olmadığını" iddia eden ABD Başkanı, "Tümüyle yenilgiye uğradılar. İran'dan sadece laf var, eylem yok. Orta Doğu'nun zorbası öldü." dedi.

İran’ın anlaşmak için çok zaman harcadığını söyleyen Trump, "Onlar için harika olacak bir anlaşmaya varmak için çok fazla zaman harcadılar, şimdiyse bedelini ödemek zorunda kalacaklar." ifadesini kullandı.

Donald Trump'ın paylaşımı şu şekilde:

İran’ın Askeri Gücü tam anlamıyla tam bir karmaşa içinde. Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri gibi büyük bir kısmı artık mevcut bile değil - Tamamen bozguna uğratıldılar. İran sadece lafta var, icraatta yok. Orta Doğu’nun Zorbası ÖLDÜ!!! Onlar için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödemek zorunda kalacaklar!!! Başkan DONALD J. TRUMP

SALDIRI EMRİ HER AN GELEBİLİR

Öte yandan Trump, Fox News muhabiri Trey Yingst'e telefonda açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a yönelik saldırılara devam edebileceğini, İran'ın enerji santrallerini ve köprülerine yönelik yeni saldırı emri vermeye yakın olduğunu belirtti. Trump, İran'ın müzakere masasında ABD'yi "oyaladığını" ileri sürerek, "İranlılar ateşkes sırasında savunma yeteneklerini yeniden inşa etmeye çalıştı. Yine de ABD saldırılarını durduramadılar ve ABD savaş uçakları tarafından vuruldular. Bir anlaşma imzalayıp hayatta kalma şansları vardı" ifadelerini kullandı.

"İRAN DRONU HELİKOPTERİN MANEVRASI SIRASINDA SIKIŞTI"

Trump ayrıca Hürmüz Boğazı yakınların İran'ın düşürdüğünü belirttiği helikoptere ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı. Trump, İran'a ait insansız hava aracının, pilotların patlamayı önlemek için manevra yaptığı sırada sıkıştığını ve patlamadığını belirtti. Trump, "Bu iki pilot, helikopteri denize indirmeyi başardı. ABD askeri tarihinde ilk kez, insansız bir deniz dronu tarafından kurtarıldılar" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Trump ve ABD ordusu, ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak gece yarısından sonra İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlenmeye başladıklarını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD saldırılarına misilleme olarak bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını açıklamıştı. ABD ordusu sabah 05.00 sularında İran'a yönelik saldırıların tamamlandığını açıklamıştı.