ABD Başkanı Trump, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada hedefinde İran’ın Hark Adası’nın olduğunu belirterek kara operasyonu sinyali vermişti. Trump, “Hark Adası'nı belki ele geçiririz, belki de geçirmeyiz. Çok sayıda seçeneğimiz var. Orada herhangi bir savunma olduğunu sanmıyorum, Ada'yı çok kolay ele geçirebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

İRAN’A YENİ TEHDİT

Trump, sosyal medyadan yaptığı son açıklamada ise İran’a yönelik tehditler savurdu. Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaması durumunda petrol kuyularını ve Hark Adası’nı yok edeceklerini söyledi.

İran’daki Mücteba Hamaney yönetimini yeni ve daha makul’ olarak niteleyen Trump yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“Amerika Birleşik Devletleri, İran’daki operasyonları bitirmek için yeni ve daha makul rejimle ciddi görüşmeler yürütüyor. Büyük ilerleme kaydedildi, ancak herhangi bir nedenle kısa süre içinde bir anlaşmaya varılamazsa (ki muhtemelen varılacaktır) ve Hürmüz Boğazı hemen "işe açılmazsa", İran'daki güzel ‘kalışımızı’, kasıtlı olarak henüz ‘dokunmadığımız’ tüm elektrik üretim santrallerini, petrol kuyularını ve Harg Adası'nı (ve muhtemelen tüm tuzdan arındırma tesislerini!) havaya uçurarak ve tamamen yok ederek sonlandıracağız.

Bu, İran'ın eski rejimin 47 yıllık 'terör saltanatı' boyunca katlettiği ve öldürdüğü birçok askerimiz ve diğerlerinin intikamı olacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."