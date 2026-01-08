ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon programında İran'a yönelik sert mesajlar verdi. Trump, İran'ın mevcut durumunu değerlendirerek, "Çok kötü durumdalar. Açık söyleyeyim, iyi değiller" dedi.

Trump, İran'ın olası saldırgan eylemlerine karşı "Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa onları çok sert vuracağız. Bunu biliyorlar ve kendilerine çok net bir şekilde söylendi. Eğer bunu yaparlarsa, cehennemi yaşarlar" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Orta Doğu'daki gerilimlerin arttığı bir dönemde geldi. Trump'ın sözleri, İran'ın bölgedeki faaliyetlerine yönelik ABD'nin politikasında sertleşmenin sinyali olabilir.