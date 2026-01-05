ABD'nin Venezuela'ya saldırması ve ardından Maduro'yu kaçırması dünya gündemindeki yerini korurken Trump'tan yeni bir çıkış geldi. ABD'li Senatör Lindsey Graham sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Trump ile yan yana poz verdi. Fotoğrafta Trump tarafından imzalanmış "İran'ı Yeniden Büyük Yapalım" şapkası dikkat çekti

'İRAN'I YENİDEN BÜYÜK YAPALIM' ŞAPKASI

Fotoğrafta Graham’ın, Trump’ın yanındaki pozu kadar Trump tarafından imzalanmış "Make İran Grate Again" yani “İran’ı Yeniden Büyük Yapalım” yazılı şapkayı taşıması dikkat çekti.

Graham'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Amerika'yı hem yurt içinde hem de yurt dışında her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri getiren @POTUS ile harika bir gün daha. Başkomutanımızı ve onun emrinde hizmet eden tüm cesur erkek ve kadınları Tanrı korusun. Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum. Allah, zulme karşı duran cesur İran halkını korusun ve onlara bereket versin."

İRAN'A OPERASYON SİNYALİ

Paylaşım, ABD’nin son dönemde Latin Amerika ve Orta Doğu’ya yönelik sert mesajlarının ardından geldi. Özellikle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik operasyon söylemleriyle dünya gündemine oturan Washington yönetiminin, bu kez İran’a ilişkin sembolik bir mesaj verdiği yorumları yapıldı.

Maduro operasyonunun detaylarını anlattığı konuşmasında İran'a doğrudan mesajlar veren Trump, göstericilere sert müdahalenin sürmesi durumunda müdahale edeceklerini açıklamıştı.