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ABD Başkanı Donald Trump, İran’a ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'a karşı büyük bir saldırı planlandığını ancak "İranlı yetkililerin görüşme talebinde bulunmasının" ardından müzakerelere döndüklerini ifade eden Trump, "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük saldırıyı düzenleyecektik ama beni arayıp çok kibarca 'Lütfen, konuşabilir miyiz? Konuşabilir miyiz?' dediler. Ben de 'Evet, konuşabiliriz. Haydi halledelim bu işi. Sonunda, haydi halledelim.' dedim." İddiasında bulundu.

“GERİ ADIM ATARLARSA AĞIR BİR DARBE ALACAKLAR”

Trump, ABD'li ve İranlı yetkililerin "çok iyi görüşmeler yürüttüklerini" ve 4 Ağustos'ta "bütün gün görüştüklerini" ifade ederek “Önemli olan şey eyleme geçilmesi ve onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne olacağını göreceğiz." dedi. Diğer taraftan, müzakerelerden vazgeçmeleri halinde İran tarafının "sert bir karşılık göreceğini" ileri süren ABD Başkanı, "Eğer yine geri adım atarlarsa çok ağır bir darbe alacaklar. Bunu biliyorlar, bunu anlıyorlar. Başka seçeneğim yok." İfadelerine yer verdi.

Trump, Hürmüz Boğazı’na ilişkin ise, “Boğaz çok yakında açılacak ya da (İran) çok sert vurulacaklar ve sonra boğaz açık olacak." İfadelerini kullanarak "Çok iyi ilerliyoruz. Göreceğiz. 48 saat içinde belli olacak." Sözlerini sarf etti.