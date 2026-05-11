Beyaz Saray’da esen savaş rüzgarları, Başkan Donald Trump’ın son açıklamalarıyla fırtınaya dönüştü. İran’dan gelen mektubu "zaman kaybı" ve "bir çöp parçası" olarak tanımlayan Trump, ateşkes sürecinin fiilen bittiğini, mevcut durumun ancak "yaşam desteğiyle" ayakta kaldığını ifade etti.

"APTALCA BİR TEKLİF, KİMSE KABUL ETMEZDİ"

İran’ın nükleer silahlardan vazgeçme konusunda net bir taahhüt vermediğini vurgulayan Trump, sunulan öneriyi sert bir dille eleştirdi: "Bu öneri o kadar aptalcaydı ki, belki sadece Obama veya Biden kabul ederdi." Trump, Tahran yönetiminin nükleer tesislerdeki radyoaktif "nükleer tozu" temizleyecek teknolojiden yoksun olduğunu ve bu maddeleri ABD veya Çin’in almasını beklediklerini iddia etti.

HÜRMÜZ’DE "BÜYÜK HAREKAT" SİNYALİ

Ticari gemilerin güvenliği için başlatılan ancak askıya alınan "Özgürlük Projesi" operasyonunun masaya geri geldiğini belirten ABD Başkanı, bu kez çok daha büyük bir adımın sinyalini verdi. Operasyonun yeniden başlayacağını ancak bu defa "geniş çaplı bir askeri harekatın" parçası olacağını belirten Trump, İran’ın geleceği hakkındaki soruyu ise tek kelimeyle yanıtladı: "Pes edecekler."