Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yarın başlaması beklenen ABD-İran barış görüşmeleri öncesinde tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, New York Post’a verdiği demeçte, görüşmelerin başarısız olması halinde İran’a yönelik askeri operasyonların yeniden başlayabileceğini açıkladı.

Trump, ABD savaş gemilerinin olası bir saldırı ihtimaline karşı en gelişmiş silah sistemleriyle donatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Yaklaşık 24 saat içinde öğreneceğiz. Yakında bileceğiz. Bir sıfırlama süreci içindeyiz. Gemileri şimdiye kadar üretilmiş en iyi mühimmatla, en iyi silahlarla donatıyoruz. Hatta tam bir imha gerçekleştirmek için kullandıklarımızdan bile daha üstün seviyede. Ve eğer bir anlaşma olmazsa, bunları kullanacağız ve çok etkili bir şekilde kullanacağız.”

Trump, açıklamasında İran tarafına da sert sözlerle yüklendi. İranlı yetkililerin çelişkili mesajlar verdiğini savunan Trump, “Gerçekleri söyleyip söylemediklerini bilmediğimiz insanlarla muhatap oluyorsunuz. Yüzümüze karşı tüm nükleer silahları imha ettiklerini, her şeyin gittiğini söylüyorlar. Sonra da basına çıkıp ‘Hayır, zenginleştirmek istiyoruz’ diyorlar. O yüzden bunu öğreneceğiz” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in, özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner ile birlikte İslamabad’a gitmek üzere yola çıktığı belirtilirken, gözler şimdi yapılacak kritik görüşmelere çevrildi.