Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki gerilimin yükselmesiyle enerji arzı, enflasyon ve faiz beklentilerine dair risklerin artması nedeniyle haftanın ilk işlem gününde sert düşüşler kaydediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.50 sularında Stoxx Europe 600 endeksi %1,8 kayıpla 563 puanda, İngiltere’de FTSE 100 endeksi %1,6 gerileyerek 9.760 puanda seyrediyor.Almanya’da DAX 40 endeksi %2,1 değer kaybederek 21.926 puandan, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi %2 düşüşle 42.008 puandan, İspanya’da IBEX 35 endeksi %2,2 azalışla 16.342 puandan, Fransa’da CAC 40 endeksi ise %1,6 gerileyerek 7.544 puandan işlem görüyor.

Orta Doğu’daki tırmanan gerilim küresel ekonomi için riskleri artırırken, dünya genelindeki piyasalar da olumsuz bir görünüm sergiliyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için 48 saat süre vermesi ve Tahran'dan gelen sert karşılık açıklamaları, çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılabileceği endişelerini güçlendirdi.

G7 ülkeleri de Hürmüz Boğazı ve bağlantılı deniz yollarında seyrüsefer güvenliğinin korunması çağrısı yaparken, küresel enerji arzını desteklemek için gerekli tüm adımları atmaya hazır olduklarını bildirdi.Bölgedeki tansiyonun uzun süre devam edebileceği kaygıları artarken, enerji arzına ilişkin risklerin petrol fiyatlarında yarattığı dalgalanma küresel enflasyon beklentilerini daha da belirgin hale getirdi.Avrupa’da yükselen enerji maliyetleri, tahvil piyasaları ile para politikası tahminleri üzerinde baskıyı güçlendiriyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) önümüzdeki ay faiz artırımı yapabileceği beklentisi %78 olasılıkla fiyatlanmaya başladı.Yükselen enflasyon kaygıları tahvil piyasalarında yukarı yönlü baskıyı sürdürüyor. Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi %3,75 ile Nisan 2011’den beri en yüksek seviyeye ulaşırken, İngiltere’nin 10 yıllık tahvil faizi %5’e yaklaşarak Temmuz 2008 sonrası ilk kez bu zirveyi test etti.Almanya’nın 10 yıllık tahvil faizi Temmuz 2011’den bu yana ilk kez %3’ü aşarken, İspanya’nın 10 yıllık tahvil faizi %3,58 ile Kasım 2023’ten beri en yüksek düzeyini gördü.

G7 ülkeleri dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından G7 adına Orta Doğu’daki duruma ilişkin ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı ve ona bağlı kilit su yolları başta olmak üzere deniz rotalarının ve seyrüsefer güvenliğinin muhafaza edilmesi gerektiği vurgulanırken, enerji tedarik zincirlerinin emniyetinin ve enerji piyasalarının istikrarının korunması istendi.Analistler, günün devamında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile petrol fiyatlarının takip edileceğini, ayrıca ABD’de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ile Avro Bölgesi tüketici güven endeksi verilerinin yatırımcıların radarında olacağını belirtti.