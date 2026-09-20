Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile gerilimin sürdüğü bir dönemde diplomasi ihtimaline ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, gelecek hafta New York’ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD yönetimi, Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de aralarında bulunduğu İran heyetinin BM Genel Kurulu’na katılmasına izin verdi. Heyetin New York’taki hareket alanına ise çeşitli kısıtlamalar getirildi.

“PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM”

Trump, İran konusunda önünde önemli kararlar bulunduğunu belirterek Pezeşkiyan ile New York’ta bir araya gelme ihtimaline açık olduğunu söyledi. Açıklama, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin devam ettiği ve olası diplomatik temasların gündeme geldiği bir dönemde geldi.

İRAN İÇİN SEÇENEKLERİ SIRALADI

ABD Başkanı, İran’a yönelik bundan sonraki yaklaşım konusunda farklı seçenekleri değerlendirdiğini dile getirdi. Trump’ın son günlerdeki açıklamalarında yeniden kapsamlı askeri operasyon seçeneği ile diplomatik bir anlaşma ihtimalini birlikte gündemde tuttuğu görülüyor. Trump daha önce de İran konusunda “büyük bir karar” vermeye yaklaştığını söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın ise önümüzdeki günlerde New York’a giderek BM Genel Kurulu’na katılması bekleniyor.