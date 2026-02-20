Dün 71,61 dolara kadar tırmanan Brent petrol fiyatı, günü 71,60 dolar seviyesinden kapattı.Saat 09.38 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 71,80 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda WTI ham petrolün varili 66,91 dolardan işlem görüyor.Fiyatlardaki artışta, ABD-İran geriliminin tırmanması ve Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilememesi belirleyici rol oynadı.

Wall Street Journal’ın ABD hükümet yetkilileri ile eski askerlere dayandırdığı habere göre, ABD 2003 Irak işgali sonrası Orta Doğu’ya bugüne kadarki en büyük hava gücünü sevk etti ve İran’a yönelik olası bir saldırıya hazırlık yapıyor.ABD Başkanı Donald Trump, İran’la ilgili sürecin nereye evrileceğinin 10 gün içinde netleşeceğini belirterek, “İran’la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur.” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD’nin İran’a olası saldırısına ilişkin ordu ve sivil savunma birimlerine “savaş hazırlığı” talimatı verdiği aktarılırken, Netanyahu misilleme durumunda Tahran’ı “hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla” tehdit etti.İran’ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani ise, askeri saldırıya uğramaları halinde Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51. maddesi gereğince meşru müdafaa hakkını kullanarak kararlı ve orantılı karşılık vereceklerini vurguladı.

Washington-Tahran arasındaki gerilimin yükselmesiyle, küresel petrol ticaretinin kilit noktası Hürmüz Boğazı’nda akış kesintisi yaşanabileceği kaygısı fiyatları yukarı taşıyor.Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cenevre’de ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan üçlü görüşmelerde siyasi alandan ziyade askeri konularda ilerleme sağlandığını açıkladı. Ancak genel olarak ilerleme olmaması, Rus enerji ihracatına yönelik yaptırımların gevşetilebileceği umutlarını zayıflatarak petrol fiyatlarını destekledi.ABD’de ham petrol stoklarının beklenmedik şekilde düşmesi de fiyatlara olumlu yansıdı. EIA verilerine göre, geçen hafta ticari ham petrol stokları yaklaşık 9 milyon varil azalarak 419 milyon 800 bin varile geriledi.

Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 700 bin varil artacağı yönündeydi.Stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 415 milyon 400 bin varil oldu. Aynı dönemde benzin stokları yaklaşık 3 milyon 200 bin varil düşüşle 255 milyon 800 bin varil düzeyine indi.Brent petrolde teknik açıdan 77,30 dolar direnç, 66,63 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.