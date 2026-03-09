ABD Başkanı Donald Trump, İran’da yeni lider olarak Mücteba Hamaney’in belirlenmesine ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

New York Post gazetesine konuşan Trump, İran’daki liderlik değişimini yakından takip ettiklerini belirtti. Trump, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in yeni lider olarak belirlenmesi hakkında kısa bir yorumda bulundu.

Trump, Mücteba Hamaney’in lider olmasından memnun olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı, İran’ın yeni yönetimiyle nasıl bir diplomatik süreç yürütüleceğine ilişkin ise detaylı bir değerlendirme yapmadı.