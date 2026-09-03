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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile devam eden savaşa ilişkin dikkat çeken bir seçeneği gündemine aldığı iddia edildi. Trump’ın, çatışmaların sona erdiğini kamuoyuna açıklama ihtimalini üst düzey danışmanlarıyla değerlendirdiği belirtildi.

Wall Street Journal’ın (WSJ) üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, kıdemli danışmanlarıyla “İran Savaşı'nın bittiğini açıklayıp açıklamama” konusunu görüştü.

TRUMP “SAVAŞ BİTTİ” DEMEYE SICAK BAKIYOR

Haberde görüşmelere ilişkin bilgi veren yetkililer, Trump’ın savaşın sona erdiğini ilan etme fikrine destek verdiğini aktardı. ABD Başkanı’nın bundan sonraki süreçte askeri operasyonlardan ziyade yoğun ekonomik baskının sonuç verebileceğine inandığı ifade edildi.

Trump yönetiminin, ağır ekonomik yaptırımların Tahran yönetimini nükleer programından vazgeçmeye zorlayabileceği ya da İran yönetimini ciddi biçimde zayıflatabileceği görüşünde olduğu belirtildi.

PENTAGON’DAN TERS YÖNDE HAZIRLIK

Washington’da savaşın sona erdiğinin ilan edilmesi tartışılırken Pentagon’un sahadaki hazırlıkları ise farklı bir tablo ortaya koydu.

WSJ’nin haberine göre ABD Savunma Bakanlığı, bölgedeki askeri unsurlarının konuşlanma sürelerini uzattı. Bu adımın, çatışmaların gelecek yıl da devam etme ihtimalinin göz önünde bulundurulduğunu gösterdiği aktarıldı.

İRAN’A “EKONOMİK DIŞLAMA” OPERASYONU

ABD yönetimi bir yandan da İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, 24 Ağustos’ta yaptığı açıklamada Tahran yönetimini ayakta tutan ekonomik kaynakların kesilmesini hedefleyen bir “ekonomik dışlama” operasyonunun başlatıldığını duyurmuştu.

Bessent ayrıca İran ile ticari ilişkilerini sürdüren ülkelerin ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.