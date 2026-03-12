ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Futbol Takımı’nın bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası’na katılımıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRUMP: 'HAYATLARI VE GÜVENLİKLERİ İÇİN RİSKLİ OLABİLİR'

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran takımının turnuvaya katılmasının güvenlik açısından risk taşıyabileceğini belirterek, “Orada bulunmalarının uygun olduğuna gerçekten inanmıyorum. Kendi hayatları ve güvenlikleri için riskli olabilir.” dedi.

INFANTINO: 'FUTBOL DÜNYAYI BİRLEŞTİRİR'

FIFA Başkanı Gianni Infantino ise yaptığı açıklamada Trump’ın İran’ın turnuvaya katılabileceğini teyit ettiğini belirtti.

Infantino, “Futbol dünyayı birleştirir. Bu turnuvaya belki de her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

İRAN CEPHESİ KATILMAMA SİNYALİ VERDİ

İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, ülkedeki gelişmeler nedeniyle Dünya Kupası’na katılmanın mümkün olmadığını söyledi.

Donyamali, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a düzenlediği saldırılarda eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğünü hatırlatarak, “Hiçbir koşulda Dünya Kupası’na katılmak için uygun şartlara sahip değiliz.” şeklinde konuştu.

DÜNYA KUPASI PROGRAMI

İran Milli Takımı turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı.

Turnuvanın 11 Haziran’da ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde başlaması planlanıyor.

İran’ın grup aşamasındaki programı şu şekilde açıklanmıştı:

15 Haziran: Yeni Zelanda – İran (Los Angeles)

21 Haziran: Belçika – İran (Los Angeles)

26 Haziran: Mısır – İran (Seattle)