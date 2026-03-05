ABD Başkanı Donald Trump, İran’da yeni liderin belirlenmesi sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Amerikan Axios haber portalına telefonla mülakat veren Trump, İran’daki liderlik tartışmalarına Washington’ın da müdahil olması gerektiğini savundu.

Trump, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ardından halef tartışmalarında oğul Mücteba Hamaney’in adının öne çıktığını belirterek bu ihtimali reddetti.

ABD Başkanı, “Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney'in oğlu önemsiz biri. Venezuela'da Delcy Rodriguez'in seçilmesinde olduğu gibi, bu lider seçim sürecine dahil olmam gerekiyor” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Mücteba Hamaney’in liderliğini kabul etmeyeceklerini vurgulayarak “Hamaney'in oğlu benim için kabul edilemez. İran'a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

'YENİ SAVAŞ RİSKİ DOĞAR'

Trump, Hamaney’in politikalarını sürdürecek bir liderin göreve gelmesi halinde bunun ABD’yi yeniden savaşa sürükleyebileceğini savundu. İran’a yönelik saldırıların gidişatına da değinen Trump, şu ana kadar yürütülen operasyonların “oldukça başarılı” olduğunu ileri sürdü.

ABD Başkanı, İran’daki liderlik sürecinde Washington’ın etkili olmasının bölgeye “uyum ve barış getirecek” bir yönetim oluşması açısından gerekli olduğunu öne sürdü