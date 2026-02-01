ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik stratejilerinin müttefik ülkelerle paylaşılmasının mümkün olmadığını belirterek, sürecin son derece hassas olduğunu söyledi.

ABD merkezli Fox News’e konuşan Trump, basında Körfez ülkelerinin ABD’nin İran politikası konusunda yeterince bilgilendirilmediğine dair çıkan haberleri değerlendirdi. Trump, “İran’a ilişkin planlarımızı Körfez’deki müttefiklerle paylaşamayız. Bu planları onlara anlatmak, kamuoyuna anlatmak kadar risklidir, hatta daha da kötü olabilir” ifadelerini kullandı.

Trump, İran’la temasların sürdüğünü belirterek, “İran bizimle görüşüyor. Bu süreçte bir sonuca ulaşılıp ulaşılamayacağını göreceğiz. Eğer olmazsa, neler yaşanacağını da herkes görecek. Şu anda bölgeye doğru ilerleyen çok büyük bir filo var. Venezuela’ya gönderilenden çok daha büyük” dedi.

Körfez ülkelerinden gelen, İran’ın müzakereye açık olduğu ancak sürecin sonucunun belirsiz kaldığı yönündeki açıklamaları da yorumlayan Trump, daha önceki girişimlerin başarısız olduğunu savundu. Trump, “Son müzakere girişimimiz işe yaramadı ve nükleer kapasitelerini farklı yöntemlerle ortadan kaldırmak zorunda kaldık. Bu kez ne olacağını zaman gösterecek” diye konuştu.