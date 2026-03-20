ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen törende yaptığı açıklamada, İran’a yönelik saldırıların seyrine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

ABD Deniz Harp Okulu futbol takımına Başkomutanlık Kupası’nı takdim ettiği törende konuşan Trump, son haftalarda yürütülen operasyonların “son derece başarılı” olduğunu öne sürdü. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinen Trump, bu sürecin “tüm zamanların en karmaşık ve başarılı askeri operasyonlarından biri” olduğunu savundu.

Trump, İran’ın sahip olduğu askeri ekipmanlara da değinerek, Rusya ve Çin yapımı sistemlerin ABD karşısında etkisiz kaldığını iddia etti.

“İran'da son derece iyi gidiyoruz. Onlarla bizim aramızdaki fark şu, iki hafta önce bir donanmaları vardı. Artık donanmaları yok. Hepsi denizin dibinde. İki günde 58 gemi batırıldı.”

İran’daki lider kadroya yönelik saldırılara da değinen Trump, üst düzey isimlerin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü. “Liderlerinin hepsi gitti. Sonraki liderler de gitti, sonrakilerin de çoğu gitti. Ve şimdi orada kimse lider olmak istemiyor.”

'KONUŞABİLECEĞİMİZ KİMSE KALMADI'

Trump, İran ile görüşme ihtimaline ilişkin “Konuşmak istiyoruz ama konuşabileceğimiz kimse kalmadı. Bu durumdan memnunuz” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında İran’ın nükleer programına da değinen Trump, bu ülkenin nükleer silah edinmesine izin verilemeyeceğini vurguladı.

“Ortadoğu'yu ele geçirmek istiyorlardı. Ve eğer nükleer silahları olsaydı, onu hızlıca kullanırlardı. Ve eğer nükleer silah kullanabiliyorlarsa, dünya büyük bir sıkıntıya düşerdi. Bunun durdurulması gerekiyordu. Çoktan yapılmalıydı.”