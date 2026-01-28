ABD Başkanı Donald Trump, Irak’ta eski Başbakan Nuri el-Maliki’nin yeniden göreve getirilmesinin ülke için büyük bir hata olacağını savundu. Trump, Maliki’nin daha önce iktidarda olduğu dönemde Irak’ın yoksulluk, istikrarsızlık ve kaosla karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Trump, benzer bir sürecin yeniden yaşanmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, Maliki’nin politikalarının Irak’ı daha da zor bir sürece sürükleyeceğini ifade etti.



'ABD Olmadan Irak’ın Şansı Yok'

Trump açıklamasında, Maliki’nin “çılgınca politikaları ve ideolojisi” nedeniyle yeniden başbakan seçilmesi halinde ABD’nin Irak’a artık yardım etmeyeceğini net bir dille dile getirdi. Amerika’nın sahada ve masada olmadığı bir senaryoda Irak’ın başarıya ulaşma, refah sağlama ya da özgür bir ülke olma ihtimalinin kalmayacağını savundu.

ABD Başkanı, Irak’ın geleceğinin doğru tercihlere bağlı olduğunu vurgulayarak, ülkenin yeniden kaosa sürüklenmemesi gerektiğini söyledi.



'Irak’ı yeniden büyük yapalım' mesajı

Trump, açıklamasını kendi siyasi sloganına gönderme yaparak “Irak’ı yeniden büyük yapalım” ifadesiyle tamamladı. Bu çıkış, ABD’nin Irak siyasetindeki olası gelişmelere karşı nasıl bir tutum alacağına dair güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.