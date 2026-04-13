ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka sonrası konuştu. Trump, "Başkan yardımcısı Vance iyi iş çıkardı. İran’da savaşın bitmesini istiyorum. Ablukanın amacı İran’ı müzakereye geri döndürmek. Hiçbir ülkenin desteğine de ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

Hürmüz’de fiili bir abluka uygulandığını öne süren Trump, İran’ın ekonomik ve askeri açıdan ciddi şekilde zayıflatıldığını savundu. İran’ın donanma, hava savunma sistemleri ve radar kapasitesinin etkisiz hale getirildiğini iddia eden Trump, “Artık iş yapamaz durumdalar” dedi.

Hiçbir ülkenin dünyayı şantaj ya da zorbalıkla sindirmesine izin verilemeyeceğini vurgulayan Trump, İran’ı bu yöntemleri kullanmakla suçladı. Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı’nda şu an aktif bir çatışma yaşanmadığını belirterek, son 24 saatte boğazdan 34 geminin geçtiğini ve bunun son dönemde kaydedilen en yüksek sayı olduğunu ifade etti.

Çin ile ilişkilerine de değinen Trump, Pekin yönetimiyle iyi ilişkiler içinde olduklarını ve onların da çatışmaların sona ermesini istediğini söyledi.

İran’ın nükleer silah sahibi olmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini dile getiren Trump, “47 yıl boyunca yıkımdan başka bir sonuç üretmeyen bir ülkenin nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz” değerlendirmesinde bulundu.