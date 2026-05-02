ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik uyguladıkları abluka için dikkat çekici bir benzetme yaptı. Trump, Hürmüz'de korsan gibi olduklarını söyleyerek "Ama oyun oynamıyoruz." dedi. ABD Merkez Komutanlığı ise abluka ile 48 geminin rotasını değiştirmesine neden olduklarını söyledi.

Florida'nın Palm Beach kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasına ilişkin şunları söyledi:

"Okyanusun üzerinde büyük hoparlörlerle (İran gemilerine) 'silahı doğrulttuk, geminizi döndürün' diyoruz. Onlar da 'evet, evet, İran'a geri dönüyoruz' diyorlar."

'KORSAN GİBİYİZ'

ABD Donanması'nın 19 Nisan'da İran'a ait Touska adlı kargo gemisine el koyma olayına ilişkin de konuşan Trump, bir benzetme yaptı. Trump şunları söyledi:

"Gemiyi ele geçirdik. Kargoyu ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok kârlı bir iş." değerlendirmesini yapan Trump, "Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz."

İran'ın Orta Doğu'da 47 yıldır herkesi ezdiğini ve zorbalık yaptığını öne süren Trump, "Şimdi radarları, liderleri kalmadı. Kiminle muhatap olacağımızı bilemiyoruz. Hiç kimsenin lider olmak istemediği tek ülke." diye konuştu.

48 GEMİNİN ROTASI DEĞİŞTİ

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya hesabından bugün yapılan paylaşımda, son 20 günde ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasında 48 geminin rotasının değiştirildiği ifade edildi.

Paylaşımda, abluka kapsamında Arap Denizi'nde seyreden USS New Orleans (LPD 18) adlı bir donanma gemisinin fotoğrafına da yer verildi.