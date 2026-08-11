Kaynak: İHA

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da çocukluk çağı aşılarına ilişkin bir başkanlık kararnamesini imzaladığı programda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran ile meselenin fazla büyütülmeden yürütüldüğü ve İran ile yarı müzakere durumunda olunduğu açıklamasının ne anlama geldiği sorusu üzerine Trump, "Bizden tazminat denebilecek bir şey istediler. Verdiğimiz zarar için para talep ettiler. Ben de, ‘Bu iyi bir fikir’ dedim. Bize 50 yıldır verdikleri zarar için para isteyelim. İster USS Cole savaş gemisi olayını ele alın, ister ağır biçimde yaralanan, sakatlanan veya öldürülen binlerce insanı. Ayrıca son 4 ay içinde İran’da öldürülen 52 bin protestocu için de belki tazminat isteyebiliriz. Protestocuların ailelerine tazminat ödenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ödenecek bir tazminat varsa, bence bu tazminatı İran ödemeli" dedi.



"BOĞAZI YÜZDE YÜZ KONTROL EDİYORUZ"

Hürmüz Boğazı’ndaki duruma ilişkin soruya ise Trump, Hürmüz Boğazı’nın açık olduğu cevabını verdi. Trump, "Şu anda Hürmüz Boğazı’nı kontrol eden tek güç ABD Donanmasıdır. Aşılmaz bir abluka uyguluyoruz. Çelikten bir duvar. İçeri girmesini istediklerimize izin veriyoruz ve onlar da giriş ve çıkış yapıyor. Dolayısıyla aslında boğaz şu anda açık. İran’a gitmelerine izin vermiyoruz. Ama başkalarına açık" dedi.

Hürmüz Boğazı’nın açık olduğunu fakat durumun biraz karmaşık olduğunu söyleyen Trump, "Çünkü zaman zaman mayın bırakabiliyorlar. Biz de bu mayınları buluyoruz. Belki duymuşsunuzdur, Hürmüz Boğazı’nda mayınları tamamen temizledik. Boğazı, yüzde yüz kontrol ediyoruz. Sorun çıkarabilirler mi? Evet. Ama parasız kalmış durumdalar. Tamamen iflas etmiş durumdalar. Askerlerinin maaşlarını ödeyemiyorlar. Dün gece itibarıyla enflasyonları yüzde 300. Hatta yüzde 309 olduğunu işittim. Bu nedenle, neler olacak göreceğiz" dedi.

Trump, İran’ın 50 yıldır gerçekleştirdiği saldırıların bedelini ödediğini savundu.



"BİR SONRAKİ BAŞKAN, YAPTIKLARIM SAYESİNDE BÜYÜK TAKDİR TOPLAYACAK"

ABD’nin imalat sanayindeki duruma ilişkin soruya cevabında ise Trump, kendi yönetiminde getirilen gümrük vergilerinin birçok şirketi ABD’ye yatırıma yönelttiğini söyledi. Trump, "Şu anda inşa edilmekte olan fabrika, tesis ve benzeri yapıların sayısı rekor düzeyde. Toyota, dünyanın en büyük otomobil fabrikasını kuracağının açıklamasını daha yeni yaptı. Dünyanın en büyük otomobil üretim tesisini kuruyorlar. Meksika’dan ayrılıp ABD’ye geliyorlar. Çok ama çok sayıda otomobil fabrikası, yapay zeka tesisi ve başka tesisler açılıyor. Kanada’dan, Almanya’dan, Meksika’dan, Güney Kore’den, Japonya’dan ayrılıp buraya geliyorlar. Otomobil için yüzde 25 gümrük vergisi ödemek istemedikleri için buraya geliyorlar. Burada üretince, gümrük vergisi ödemek zorunda kalmıyorlar" dedi.

ABD’nin artık imalatçı bir ülke olmayacağı fikrinin değiştiğini ifade eden Trump, "Bu tesisler, yaklaşık 6 ay içinde faaliyete geçmeye başlayacak. Bir sonraki başkan, yaptıklarım sayesinde büyük takdir toplayacak" dedi.