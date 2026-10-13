Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

ABD yönetimi, yapay zekâ alanındaki güvenlik politikası kapsamında İngiltere ile yürütülebilecek iş birliklerine ilişkin tutumunu değiştirdi. İngiliz basınının haberlerine göre, ABD merkezli şirketler, geliştirdikleri yapay zekâ modellerini piyasaya sürülmeden önce İngiltere hükümetine ileterek güvenlik değerlendirmesinden geçirebilecek.

The Telegraph’ın haberinde, Donald Trump yönetiminin OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin yeni modellerini İngiltere Yapay Zekâ Güvenlik Enstitüsü’yle paylaşmasını önleyen uygulamadan vazgeçtiği aktarıldı. Böylece şirketlerin, ürünlerini kullanıma sunmadan önce İngiltere’deki enstitüyle güvenlik testleri konusunda çalışma yapabilmesinin önü açıldı.

Reuters, politika değişikliğini ABD’nin uluslararası yapay zekâ güvenliği girişimlerine karşı daha uzlaşmacı bir yaklaşım geliştirmesinin işareti olarak yorumladı.

Yapay zekâ sistemlerinin kapasitesi artarken bu teknolojilerin hangi yöntemlerle denetleneceği de politika yapıcıların gündeminde yer alıyor. Washington’ın son kararı, ABD’li geliştiricilerin İngiltere ile güvenlik alanındaki ortak çalışmalarını kolaylaştıracak bir adım olarak öne çıkıyor.

İngiltere Yapay Zekâ Güvenlik Enstitüsü, 2023’te düzenlenen dünyanın ilk yapay zekâ güvenliği zirvesinin ardından faaliyete geçti. Kurum, en gelişmiş yapay zekâ modellerini inceleyerek sistemlerin hangi becerilere sahip olduğunu ve bu teknolojilerin hangi amaçlarla kötüye kullanılabileceğini değerlendiriyor.

Trump, yapay zekâ şirketlerinin uymak zorunda olacağı bağlayıcı güvenlik kuralları getirilmesine yönelik talepleri daha önce birçok kez geri çevirmişti. Son karar ise yönetimin bu konudaki yaklaşımında önceki tutumundan farklı bir yönelime girdiğini gösteriyor.