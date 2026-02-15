ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ne yönelik uluslararası girişimlere ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle 19 Şubat’ta Washington’da bir toplantı gerçekleştireceklerini duyurdu.

Başkentte Donald J. Trump Barış Enstitüsü’nde yapılması planlanan görüşmede, Gazze’deki insani yardım faaliyetleri ve yeniden inşa sürecinin ele alınacağı bildirildi.

Trump, kurul üyelerinin şimdiye kadar Gazze’deki çalışmalar için 5 milyar dolardan fazla bağış sağladığını ifade ederken, üye ülkelerin ayrıca bölgede planlanan Uluslararası İstikrar Gücü için binlerce personel tahsis ettiğini söyledi.

ABD Başkanı, Hamas’ın ateşkes anlaşması kapsamındaki silahsızlanma yükümlülüklerini hızlı biçimde yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, Gazze Barış Kurulu’nun uluslararası alanda önemli bir rol üstleneceğini belirterek kurulun çalışmalarına destek vermekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.