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G7 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa’nın Evian-les-Bains kentinde temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ziyaretini ve küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Zirvenin ardından düzenlenen diplomatik temasların verimli geçtiğini belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ziyaret büyük bir başarıydı ancak insanların asıl konuşmak istediği konular, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı ve Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağı gerçeğiydi."

Açıklamasında iç piyasaya ve ABD ekonomisinin gidişatına da geniş yer ayıran Trump, ülkesinin tüm ekonomik kategorilerde harika rakamlar sergilediğini iddia etti. Tarihin en yüksek istihdam oranına ulaşıldığını savunan ABD Başkanı, şu verileri paylaştı:

"Bugün çalışan insan sayısı tarihin en yüksek seviyesinde. ABD'ye 19,1 trilyon doların üzerinde yatırım yapılıyor, fabrikalar kuruluyor ve pek çok gelişme yaşanıyor."

Trump ayrıca, İran ile varılan son mutabakatın küresel piyasalara can suyu olduğunu, ABD borsalarının rekor seviyelere ulaştığını ve enerji maliyetlerini doğrudan etkileyen petrol fiyatlarının da hızla düştüğünü kaydetti.

Ziyaret takviminin son detaylarını da paylaşan Donald Trump, Fransız mevkidaşı ve diğer Avrupalı liderlerle başkent Paris yakınlarında bulunan tarihi Versailles Sarayı'nda düzenlenecek akşam yemeğine katılacağını belirtti. Trump, bu liderler zirvesi yemeğinin ardından resmi temaslarını noktalayarak ABD'ye dönmek üzere yola çıkacak.