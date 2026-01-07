ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin basına açıklama yaptı. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi.

'UKRAYNA’NIN TAMAMINI ELE GEÇİRİRDİ'

Trump, ABD’nin NATO’daki rolüne vurgu yaparak, “ABD olmadan Rusya ve Çin’in NATO’dan hiçbir korkusu yok” ifadesini kullandı. Ukrayna savaşıyla ilgili de çarpıcı bir değerlendirmede bulunan Trump, kendi müdahalesi olmasaydı Rusya’nın Ukrayna’nın tamamını ele geçireceğini öne sürdü.

Trump açıklamasında, Rusya ve Çin’in ABD olmadan NATO’dan hiçbir şekilde korkmadığını savunarak, NATO’nun ABD’ye gerçekten ihtiyaç duyulduğunda Washington’un yanında olup olmayacağından şüpheli olduğunu dile getirdi.

'ÇİN VE RUSYA TEK ABD'DEN KORKUYOR'

İlk başkanlık döneminde ABD ordusunu yeniden inşa ettiğini ve bunu sürdürdüğünü ifade eden Trump, “Onlar bizim yanımızda olmasa bile biz her zaman NATO’nun yanında olacağız” dedi.

Trump paylaşımını, “Çin ve Rusya’nın korktuğu ve saygı duyduğu tek ulus, Donald J. Trump tarafından yeniden inşa edilen ABD’dir” iddiasıyla tamamladı.