FED politika faizini sabit tuttu. Trump'ın faizi indir baskısı artarken, dolar son 4 yılın dibini gördü, altın fırladı. Trump ise tek sorumlu olarak Powell'ı işaret etti.

ABD Merkez Bankasının (FED) hiçbir gerekçe olmamasına rağmen yine faiz indirimine gitmediğini savunan Trump, herhangi bir ülkeden daha düşük oranda faiz ödemeleri gerektiğine dikkat çekti.

Trump, sosyal medya paylaşımınnda Powell'ı şöyle hedef aldı:

"FAİZLERİN DAHA DÜŞÜK OLMASI GEREKİR"

Bu moron bile enflasyonun artık bir sorun ya da tehdit olmadığını kabul ettiğine göre, şu anda faizlerin kayda değer biçimde daha düşük olması gerekirdi. Tamamen gereksiz ve yersiz faiz giderleri yüzünden Amerika'ya yılda yüzlerce milyar dolara mal oluyor. Gümrük vergileri sayesinde ülkemize akan muazzam miktardaki para nedeniyle, dünyadaki en düşük faiz oranını ödeyen ülke olmamız gerekir.

"BASİT BİR KALEM HAREKETİYLE..."

Trump, "Başka bir deyişle, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere karşı çok nazik, kibar ve yumuşak davrandım. Basit bir kalem hareketiyle ABD'ye milyarlarca dolar daha girebilir ve bu ülkeler Amerika’nın sırtından değil, eski usul şekilde para kazanmaya geri dönmek zorunda kalır. Umarım hepsi, birçoğu takdir etmese de büyük ülkemizin onlar için neler yaptığını anlıyordur." dedi.

FED, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.