ABD Başkanı Trump tartışmalı hareketlerine yenisi eklendi. Ford’un Michigan’daki fabrikasını ziyaret eden Trump, kendisine tepki gösteren işçiye sert yanıt verdi.

ABD basınında çıkan görüntülerde Trump, Ford’un Dearborn’daki F-150 montaj tesisini gezerken, üretim alanındaki bir işçi bağırarak tepki gösterdi. İşçinin “pedofil koruyucusu” diye seslendiği duyuldu.

Trump ise bağıran kişiye doğru dönerek küfürlü bir karşılık verdi ve uzaklaşırken orta parmak işareti yaptı. Trump’ın fabrika turu boyunca birçok Ford çalışanının kendisini alkışladığı, fotoğraf çektirdiği ve tokalaştığı görüldü.

Ziyaret sırasında, bazı çalışanların Trump’ı tezahüratlarla karşıladığı da aktarıldı.

BEYAZ SARAY’DAN YANIT GELDİ

Ortaya çıkan görüntüler sonrası Beyaz Saray’dan yanıt geldi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung görüntüleri yayınlayan ABD’li yayın kuruluşu TMZ’ye yaptığı açıklamada "Bir deli, tam bir öfke nöbeti içinde çılgınca küfürler savuruyordu ve Başkan uygun ve net bir yanıt verdi” dedi.

Ford Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, daha sonra basına yaptığı açıklamada yaşananları “talihsiz” olarak nitelendirdi ve “O an, bir saatlik turun sadece altı saniyesiydi. Tur genel olarak çok iyi geçti. Sanırım o da keyif aldı, biz de aldık” dedi.

EPSTEİN İLE İLİŞKİSİ GÜNDEMDEYDİ

Trump, 2019 yılında cezaevinde yaşamına son veren ve çocuk istismarı ile cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein’a ilişkin federal kayıtlar nedeniyle uzun süredir kamuoyunun gündeminde.

Trump’ın bazı destekçileri, hükümetin Epstein dosyalarında güçlü isimlerle bağlantıları ortaya çıkaracak belgeleri sakladığını savunuyor.

Trump ise Epstein’ın iddia edilen suçlarıyla ilgili bilgi sahibi olmadığını öne sürerek, herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olmadığını belirtiyor.