Kaynak: İHA

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Körfez ülkelerinin liderleriyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

"ERDOĞAN SERT BİR ADAM"

Trump, Erdoğan hakkında, "Türkiye'den dostum Erdoğan sert bir adam. Onunla uğraşmayın, gerçekten serttir. Harika bir adam" dedi.

Erdoğan için ayrıca, "Erdoğan benim dostum. Sert bir adam ama onu seviyorum" ifadelerini kullanan Trump, İran konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın İran arabulucularıyla gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Steve (Witkoff)ve Jared (Kushner) bugün İran arabulucularıyla çok verimli bir toplantı yaptılar. Bununla ilgili neler olacağını göreceğiz. Bence bir anlaşma yapmaları için çok fazla ivme var. Herkesten bunu duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, İran konusunda, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da bu iş çok hızlı bitecek. O kadar hızlı bitecek ki başınız dönecek." dedi.