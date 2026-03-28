ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı. İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı savaşta Türkiye Washington'ın hassasiyetlerine dikkat ediyor" diyen Trump, Erdoğan için Harika bir lider" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumla ilgili anlaşma çağrısı yapmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupta "Don't be a fool" (Aptal olma) ifadelerini kullanan Trump, bu kez Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Türkiye'nin, ABD'nin istediği konulardın dışında kaldığını belirten Trump, ABD-İran savaşı için "Gerçekten büyük destek verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir lider" dedi.

Trump'ın Erdoğan hakkında yaptığı açıklama şöyle:

"HASSASİYETLERİMİZE DİKKAT ETTİLER, ERDOĞAN HARİKA BİR LİDER"

Orta Doğu'daki son gelişmelere dair yeni değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik savaşta Türkiye'nin tutumuna yönelik ayrı bir parantez açtı. Trump, Erdoğan’ı “harika bir lider” olarak nitelendirerek, Türkiye'nin süreçte dengeli ve destekleyici bir politika izlediğini belirtti. Trump, "Bence Türkiye şahaneydi. Bölgede olmayan ülkelerden muazzam bir destek geldi, Türkiye bize son derece destekleyici oldu. Bence Türkiye şahaneydi, harikaydı. Onlar istediğimiz şeylerin dışında kaldılar. Bence Erdoğan harika bir lider" şeklinde konuştu.

NATO'YU HEDEF ALDI

NATO'nun İran savaşında ABD'yardım etmediğini belirten Trump, "Her zaman şunu söylerdim, biz NATO'ya yardım ediyoruz, ama onlar bize asla yardım etmez. Eğer büyük bir kriz olursa size garanti ederim ki onlar orada olmayacaklar. Bundan dersimizi aldık. Onlar büyük bir hata yaptılar, bizim yanımızda değillerdi." ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN, KATAR VE BAE'YE TEŞEKKÜR

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerine özellikle teşekkür eden Trump, bu ülkelerin İran konusunda ABD'ye "NATO'dan daha fazla" destek verdiğini belirtti.

"KİMİN İRAN'IN LİDERİ OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

İran'daki lider kadroların önemli bir bölümünü "yok ettiklerini" savunan Trump, şu anda ülkede kimin lider olduğunu tam olarak bilmediklerini söyleyerek, "Sanırım rejimi değiştirdik; rejim iki günde bir havaya uçuyor. Kimin İran'ın lideri olduğunu bile bilmiyoruz." dedi.