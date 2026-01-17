ABD Başkanı Trump’ın planı çerçevesinde Gazze’yi yönetecek kurulda kimlerin olacağı belli oldu. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Duran'ın paylaşımı şöyle:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır.

Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve organları tesis edilmektedir.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu'nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, bölgede yönetişim ve idari hizmetleri için kurulan “Gazze Yürütme Kurulu” üyeleri arasında yer alıyor.