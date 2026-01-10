Trump, konuşmasında şunları söyledi: “İran çok büyük bir sorun yaşıyor. İnsanlar bazı şeylerin yönetimini ele geçirmiş gibi. Birkaç hafta önce bu mümkün görünmüyordu. Şu an durumu yakından izliyoruz. Geçmişte yaptıkları gibi müdahale ederiz ve canını acıtacakları yerden vururuz. İran’a gireceğiz anlamına gelmiyor ama vuracağız anlamına gelebilir bu. Başkan Obama bunu yapmaktan geri çekilmişti. İran’da yaşananlar izlemesi harika şeyler. İran halkına çok kötü davrandı, şimdi bedelini ödüyorlar. Neler olduğunu göreceğiz, yakından izliyoruz.”

AYRINTILAR GELİYOR...