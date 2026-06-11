ABD Başkanı Donald Trump, ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz’ün doğum gününü tebrik etti. Trump, Oval Ofis'te bir araya geldiği Öz’e doğum günü hediyesi olarak, hafta sonu Beyaz Saray'ın bahçesinde gerçekleştirilecek olan "Ultimate Fighting Championship (UFC)" müsabakasına davetiye verdi.

Görüşmeye ait detayları sosyal medya platformu X üzerinden videolu bir paylaşımla aktaran Dr. Mehmet Öz’e, Başkan Trump video içerisinde, "Doğum günün kutlu olsun, genç birisin önünde daha uzun yıllar var, çok harika iş çıkarıyorsun." ifadeleriyle seslendi. Kendi yaşıyla ilgili de espri yapan Trump, "Sen benim doğum günümü kutlamak zorunda değilsin çünkü o konudaki rakamlar hakkında çok mutlu değilim. Yaşımdan çok hoşlanmıyorum ama yine de buradayım." dedi.

Ofis çıkışında paylaştığı bir diğer videoda Beyaz Saray bahçesinde kurulumu süren dövüş platformunu gösteren Dr. Öz, "Büyük dövüş burada olacak, Başkan beni doğum günüm için davet etti, aslında o gün onun doğum günü. Çok eğlenceli olacak. Başkan Trump harika bir doğum günü hediyesi verdi, onun doğum günü partisine katılacağım." şeklinde konuştu.

Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre Dr. Mehmet Öz 11 Haziran 1960, Donald Trump ise 14 Haziran 1946 doğumlu. ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının 250. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 14 Haziran'da Beyaz Saray bahçesinde organize edilecek olan tarihi UFC maçı, aynı zamanda Trump'ın 80. doğum gününe denk geliyor