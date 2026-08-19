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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyaları için düzenlediği ziyaretlerin birinde İran ile ilgili soruları da yanıtladı.

İran ile müzakerelere dönülebileceğini belirten Trump, “Belki bir noktada İran'la müzakereler olabilir ama şu an durum çok iyi. Yine de belki bir noktada başlayabilir.” diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'ndan belli sayıda tankerin geçmeye devam ettiğini ve bu yolla ciddi miktarda petrolün taşındığını anlatan Trump, "Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü bizde. Yani, ara sıra bir insansız hava aracı vurmaları gibi can sıkıcı durumlar dışında." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silah kapasitesine de değinen Trump, Tahran'ın elinde hiçbir şekilde nükleer silah görmek istemediklerini vurguladı.

Trump, "Bunlardan tamamen kurtulmaları gerekiyor. Hiçbir nükleer silaha sahip olmamalılar. İran'ın nükleer silahı olamaz." diye konuştu.

İRAN'LA MÜZAKERE YÜRÜTÜLMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Trump, dün Truth Social hesabından İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada İran'la hiçbir müzakere yürütülmediğini belirtmişti. Takın gelecekte planlanmış bir temasın da bulunmadığını söylemişti.

“İran İslam Cumhuriyeti ile devam eden veya planlanmış hiçbir görüşme ya da temas yok” ifadelerini kullanan Trump, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasında da değişiklik olmadığını bildirmişti.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık ve işler durumda olduğunu savunurken İran, boğazın koşullar karşılanana kadar kapalı kalacağını ifade etti.

60 GÜNLÜK SÜRE SONA ERMİŞTİ

İran ile ABD arasında savaşı sona erdirmek amacıyla 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptı, taraflara nihai bir barış anlaşmasına varabilmeleri için 60 gün süre tanıyordu.

Mutabakat, İran'ın nükleer programı ve ABD yaptırımlarını kapsayacak daha geniş bir anlaşma için müzakere süreci öngörüyordu.

Ancak anlaşma, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticareti açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kısa sürede çözülmeye başlamıştı.

Sürenin sona ermesinin ardından ABD, geçici ateşkes anlaşmasının süresini uzatmayacaklarını duyurmuştu.