Kaynak: DHA

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota’dan Beyaz Saray’a hareketi öncesinde gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD’nin İran ile iyi ilişkiler yürüttüğünü ve Katar’da gerçekleştirilen son görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Tahran ile devam eden görüşmelerde İran’ın “önemli bir mesafe katettiğini” ifade eden Trump, “İran ile mükemmel bir görüşme gerçekleştirdik. İran’ı nükleer silahlardan arındırma yolunda ilerliyoruz. Finansal piyasalardaki yükselişten, petrol fiyatlarındaki düşüşten ve perakende sektöründeki fiyat gerilemesinden hepimiz fayda sağlıyoruz. Geçen hafta İran’a güçlü saldırılar gerçekleştirdik. Çok iyi toplantılar yaptılar, sonuçları göreceğiz” dedi.