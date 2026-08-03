Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda İran'la yürütülen müzakereler ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'ın önce ABD ile görüşmek için kendilerine 'yalvardığını' daha sonra kamuoyu önünde sadece Umman ile görüştüklerini söyleyerek çelişkili davrandığını öne sürdü.

İran yönetimini 'inanılmaz derecede ikiyüzlü' olmakla suçlayan Trump, "Bir görüşme talep ediyorlar, hatta yalvarıyorlar. Görüşmeler başlıyor ve yenileri planlanıyor. Sonra da ABD ile hiçbir görüşme yapmadıklarını, sadece Umman ile müzakere ettiklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

ÇARPICI HÜRMÜZ ÇIKIŞI

Öte yandan Trump İran'ın aksi yöndeki açıklamalarına karşın Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanması tarafından kontrol edildiğini ve İran bir anlaşmaya imza atana kadar kendilerinin istemediği hiçbir geminin boğazdan geçemeyeceğini ifade etti.

ABD Başkanı, paylaşımının sonunda "İran hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacak" ifadesini yineledi. Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada ise İran ile müzakerelerin yeniden başlayacağını duyurmuş ve planlanan saldırıları askıya aldığını açıklamıştı.