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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin askeri stoklarının yetersiz olduğu yönündeki haberlere sert tepki gösterdi.

Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, “ABD'nin özellikle belirli türlerde olmak üzere çok büyük miktarda mühimmatı var. Ayrıca ihtiyaç duyuldukça büyük miktarlarda üretiliyor ve ABD'ye gönderiliyor.” ifadelerini kullandı.

İDDİALARA SERT TEPKİ

Trump, mühimmat sıkıntısı olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu tür iddiaları ortaya atanlara yönelik sert mesajlar verdi.

“SIZDIRANLAR YARGILANACAK”

Savunma sanayisinde üretimin hızla devam ettiğine dikkat çeken Trump, ABD tarihindeki en fazla sayıda tesis ve fabrikanın inşa edildiğini ifade etti.

Trump, söz konusu iddiaları sızdıran kişilerin tespit edildiğini belirterek, bu kişiler için uzun süreli hapis cezaları talep edileceğini kaydetti.