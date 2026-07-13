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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump Fox News'e verdiği demeçte İran'ın kontrol ettiği Hürmüz Boğazı'nı ele geçirmeye başladıklarını açıkladı.

'BOĞAZI ELE GEÇİRİYORUZ'

ABD Başkanı, "Boğazı ele geçiriyoruz. Boğazı ve petrolü görüşmelerle birlikte ele geçireceğiz" dedi. ABD Başkanı, İran'ın "ordusunu durdurmak için elinde bir şey olmadığını" öne sürdü.

İran'ın diplomasi yeteneğine değinen Trump "onlar profesyonel müzekereciler ama hiçbir şey alamadıları. İran benden hiçbir şey almadı." dedi.

Dün geceki saldırılardan bahseden Başkan "Dün İran'ı çok sert vurduk. Bizim İran'la bir anlaşmamız vardı. Bu anlaşmayı onlar bozdu" diye konuştu.

Başkan "Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz ve kontrol ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nın muhafızları biz olacağız ve bunun için para alacağız" dedi.

Başkan, "İran'ın vurduğu gemilere tazminat ödenmeli" diye ekledi.