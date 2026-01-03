ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yaptıkları operasyon neticesinde rehin alınan Nicolas Maduro hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, Maduro’nun uyuşturucu kaçakçısı olduğunu belirterek, bir daha Venezula’nın başına Maduro’nun geçemeyeceğini açıkladı.

Öte yandan Trump, Venezuela düzelene kadar ülkeden çıkmayacaklarını duyurdu.

Trump, Venezuela ve Maduro hakkında yaptığı açıklamaların ardından konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e getirdi.

"PUTİN'İ SEVDİĞİMİ SÖYLEYEMEM"

Trump, birçok savaşı bitirdiğini iddia ederek, “Putin'e karşı çok heyecanlı değilim. Ondan memnun değilim. Çok fazla insan öldürüyor. 8 ve bir çeyrek savaşı bitirdim (Tayland-Kamboçya) ve 5 saat içinde bu savaşı (Venezuela) bitirdim” diyerek Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Putin’e göndermede bulundu.

BİR SONRAKİ HEDEF PUTİN Mİ?

Trump’ın bu açıklaması, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ardından "Bir sonraki hedef Rusya Devlet Başkanı Putin mi?" sorularını akıllara getirdi.