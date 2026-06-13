Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile gerçekleştirilen görüşmeler ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, taraflar arasında varılan anlaşmanın yarın imzalanacağını ifade etti.

Açıklamasında eski ABD Başkanı Barack Obama'yı da hedef alan Trump, "Obama'nın İran ile yaptığı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA), İran'ın altı yıl önce sahip olabileceği ve çoktan kullanmış olacağı bir nükleer silaha giden kolay ve engelsiz bir yoldu" dedi.

Kendi yönetiminin İran politikalarının tamamen farklı olduğunu savunan Trump, "Benim İran ile anlaşmam bunun tam tersi; nükleer silahlara karşı bir duvar niteliğinde. Aslında artık nükleer silah istemiyorlar; satın alma, geliştirme ya da başka herhangi bir yolla da nükleer silaha sahip olamayacaklar" dedi.

'ANLAŞMANIN YARIN İMZALANMASI PLANLANIYOR'

Trump, anlaşmanın imzalanmasından hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın tüm ülkelere açık hale geleceğini belirterek, "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor ve imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı herkese açılacak" ifadelerini kullandı.

'NÜKLEER TOZU ALACAĞIZ, İMHA EDECEĞİZ'

İran ile ilişkilerin önceki ABD yönetimlerine göre çok daha iyi bir noktada olduğunu iddia eden Trump, "Obama döneminde İran'a yüz milyarlarca dolar aktarıldı, buna 1,7 milyar dolarlık nakit ödeme de dahildi. Bizim anlaşmamız kapsamında ise herhangi bir para transferi olmayacak" dedi.

Öte yandan Trump, İran'ın nükleer programı ve zenginleştirilmiş uranyumunun bertaraf edilmesine ilişkin, "Her şey sakinleştiğinde, uygun zamanda, güçlü granit dağların derinliklerine gömülü ‘nükleer tozu’ alacağız ve bunları ya İran'da ya da ABD'de seyreltip tamamen imha edeceğiz" açıklamasında bulundu.

İran ve Orta Doğu ile uzun vadeli iş birliği hedeflediklerine dikkat çeken Trump, "İran ve tüm Orta Doğu ile uzun yıllar boyunca çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarız bu süreç hızlı, kolay ve sorunsuz şekilde sonuçlanır. Aksi halde elimizde nihai bir alternatif bulunuyor; ancak buna bir daha başvurmak zorunda kalmamayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.