ABD ile İran arasında ateşkes görüşmelerinin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde Pakistan’da yapılması beklenen görüşme öncesinde verdiği talimatla müzakerecilerin İslamabad ziyaretini iptal etmişti.

Bu durum şaşkınlıkla karşılanırken Trump, ellerinin güçlü olduğunu savunarak İranlı yetkililerin kendisini arayabileceğini söylemişti.

Trump son yaptığı açıklamada ise çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İran az önce bize “çöküş aşamasında” olduklarını bildirdi. Liderlik sorunlarını çözmeye çalışırken (ki bence bunu başaracaklar!), “Hürmüz Boğazı’nı” bir an önce açmamızı istiyorlar” dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından sonra Enerji Bakanı Chris Wright, "Hürmüz Boğazı'daki mayınlar tamamen ortadan kaldırılmadan açılabilir" yorumunu yaptı.

Wringt, "Sadece güvenli bir koridor yeterli. Tüm mayınların temizlemek gerekli değil. Koridor güvenliğe alındıktan sonra bir yol açılabilir" dedi.

The Washington Post'un Pentagon'a dayandırdığı haberine göre savaştan sonra tüm mayınları temizlemek 6 ay sürebilir.

Wright gemilerin erken geçişinin fiyatların önünün kesebileceğini özellikle vurguladı.