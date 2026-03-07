ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da Güney Amerika ülke liderlerinin katıldığı “Amerikan Kalkanı Zirvesi”nde önemli açıklamalarda bulundu.

Zirveyi, bölgedeki suç kartellerini ortadan kaldırmak için kurulan “yepyeni bir askeri koalisyon” olarak değerlendiren Trump, Güney Amerika’nın ABD tarafından uzun yıllar terk edildiğini ifade etti.

Trump, kartellerin bazı ülkelerde ordudan daha güçlü hale geldiğini belirterek, “Bu acımasız suç örgütleri ulusal güvenliğe kabul edilemez bir tehdit oluşturuyor ve bölgemizdeki yabancı düşmanlar için tehlikeli bir geçiş yolu sağlıyorlar, buna izin veremeyiz” sözlerini sarf etti.

Meksika kartellerinin Amerikan kıtası yarımküresinde kan dökülmesinin ve kaosun büyük bir kısmını körüklediğini ifade eden Trump, bu konuda ABD’nin ulusal güvenliğini ve halkını korumak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

“KÜBA YOLUN SONUNDA”

Trump, Venezuela'da yaşanan sürecin yakında Küba'da yaşanacağını da umduklarını ifade ederek, “Küba yolun sonunda, çok çok sonunda. Paraları yok, petrolleri yok. Uzun zamandır kötü bir rejimleri var" dedi.

Küba’nın, mevcut haliyle hayatının son anlarını yaşadığı yorumunu yapan Trump, “Harika bir yeni hayata sahip olacak, bunu yapacağız, ama şu anki odağımız İran” şeklinde konuştu.

Trump, öte yandan konuşmasında sekiz savaşı bitiren başkan olduğunu iddia ederken, devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı için de “Bu da geliyor, bence en kolayı buydu ama taraflar arasında çok büyük bir nefret var.” dedi.

Rusya-Ukrayna arasında olası bir “dostluk” için, “Oraya ulaşmaları çok, çok zor.” diyen Trump, “Ne olacağını göreceğiz. Ama birçok kez yaklaştık. Biri ya da diğeri geri çekildi. Ama onlar kaybediyor. Bu bizi pek etkilemiyor, çünkü aramızda bir okyanus var.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın, zirvede yaptığı konuşmada İran'a yönelik devam eden askeri saldırılar konusuna girmemesi dikkati çekti.